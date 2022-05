Puntata dedicata in buona parte a Dissipatio, con tre brani dagli ultimi album pubblicati dall’etichetta toscana, in attesa della recensione: finale in memoria del povero William Hurt.

Playlist

Estasi – Ambasce

Nocturne Incertain (excerpt) – Bruno Duplant & Julien Heraud

Ghosts And Monsters – The Star Pillow

Eciflere Gel – Anadol

Floating Clouds – Pulsar

The Valentian Speculation (excerpt) – Anunnaki

White Rose (Monster) – MoE

Irina’s Chase (Gorky Park OST) – James Horner