Poptones meets Area Contaminata #7

L’occasione dell’uscita della tape di Annie Hogan (dj e musicista britannica), dedicata alla sua residency al Batcave nel 1983, è propiziatoria per una nuova puntata in comune di Alberto Simoni (Area Contaminata) e Gabriele Savioli (Poptones): uno speciale dedicato appunto al Batcave, il club di Soho che per un paio di anni fece da catalizzatore per tutti gli amanti delle atmosfere dark e new wave. Ospite della puntata Mortimer: storico dj dello Small di Pieve di Cento e, per via telefonica, Achille: dj di Small e Aleph di Gabicce, i due locali che negli stessi anni proponevano le medesime sonorità del mitico club Londinese.

Playlist

LONG PIG – Batsong

SUNGLASSES AFTER DARK – Morbid silence

MARC AND THE MAMBAS – Black heart

FLESH FOR LULU – Roman candle

FAD GADGET – Coitus interruptus

CONRAD SCHNITZLER – Fabrik

SISTERS OF MERCY – Alice

DEATH CULT – God’s zoo (these times)

VIRGIN PRUNES – Pagan lovesong

THE DANSE SOCIETY – Danse/Move

P.I.L. – Death disco

THEATRE OF HATE – Do you believe in the westworld?

SEXBEAT – Sexbeat

BRILLIANT – Scream like an angel

ALIEN SEX FIEND – Under the thunder (ignore the dub)

KILLING JOKE – Turn to red

GRAUZONE – Hunter den Bergen

SEX GANG CHILDREN – Mauritia Mayer

SEVERED HEADS – Dead eyes opened

LIAISONS DANGEREUSES- Los ninos del parquet

LIZZY MERCIER DESCLOUX – Mission impossible