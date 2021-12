Noise Is For Heroes #46

Fine anno, tempo di liste e classifiche: nella nuova puntata di NI4H ci trovate, tra gli altri, un disco che è piaciuto a pochi, quello dei Converge con Chelsea Wolfe, uno che è piaciuto a molti, quello dei Badbadnotgood, un disco che dovete assolutamente – quantomeno – ascoltare, quello di Eraldo Bernocchi in chiave Simm, e uno che non ha bisogno di presentazioni, Mark Nelson dei Labradford con il suo solo project, Pan·American.

Playlist

Sea Song – Pozi

Crimson Stone – Converge & Chelsea Wolfe

Signal From The Noise – Badbadnotgood

Mangled – Simm

Schwere See – Kristof Hahn

The Electric Harpsichord – Catherine Christer Hennix

Shenandoah – Pan·American