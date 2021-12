Episodio #93 di Area Contaminata dedicato a novità in ambito techno, industrial-wave, drum & bass e bass music.

Playlist

Regis/Female – Under Skin

Jerome – Gargoyle (feat. Owen Pratt)

Alva Noto – HYbr:ID oval hadron II

The Idealist – War Chant

Broken English Club – Coma

December – Bottom Of The Food Chain

Beneath – Fourth Time

Christoph De Babalon – Hung On A String

The Bug – Treetop

Element – Freedom (feat. Nazamba)

About Area Contaminata