To Tape 05×09 e 05×10

Il fenomeno delle cover Jazz di brani Pop e Rock famosi, le colonne sonore, il ritorno di uno dei pionieri dell’Hip Hop, i nuovi artisti su cui puntiamo. Qui la puntata.

Alla scoperta tanta musica italiana incredibile: l’intervista agli Eterea Post Bong Band, il nuovo di Go Dugong e molto altro.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.