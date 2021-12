Noise Attack! – 13/12/21

Nuova puntata ricca di nomi interessanti tra hardcore e metal estremo, tra questi vale la pena segnalare i Malignant Altar e il loro Realms Of Exquisite Morbidity, uscito per Dark Descent Records.

Playlist

GRACE, “Your Own Demise”

DIRECT MEASURE, “Realm Of Grief”

ARCLINE, “Sub-zero”

PUNITIVE DAMAGE, “Legacy” / “Strike Back”

UNDER THE CHURCH, “Spit In Your Grave”

EXPUNGED, “Drown In Fire”

THORN, “Drowning”

SEWER FIEND, “Writhing In Stagnant Water”

MALIGNANT ALTAR, “Usurping The Pantheon Crown”

NECRONEUTRON, “Arch Demon Manifesto”

GOREWORM, “Dwelling In Demise”

DEATH, “Spiritual Healing”