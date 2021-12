Poptones #90 (Spud Cannon, Beige Banquet, Screensaver…)

Puntata n. 90 di Poptones nella quale Gabriele Savioli presenta diverse uscite discografiche all’insegna del post punk e synth wave. Tutte novità con una breve appendice finale dedicata alle ristampe.

Playlist

Spud Cannon – Out!

Beige Banquet – Cold Yoghurt

Screensaver – No Movement

Rolltreppe – Kuhltransporter

The Sueves – Diet Genetics

Folly Group – Awake And Hungry

Human Figures – 40 Days

Eric Nervous – Living In The Woods

Forever Grey – Lost In A Moment

Plugpoint Music – Fire In The Street

Futurisk – Army Now

Suburban Lawns – Gossip

