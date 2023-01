For The Swimmer 16.01.23 – I know it’s dark outside, don’t be afraid

In questa prima immersione per il 2023, intitolata “I know it’s dark outside, don’t be afraid”, si parte con la collaborazione tra Vieux Farka Touré e Khruangbin, per dirigersi poi tra le braccia di Lucrecia Dalt (il suo disco è stato una delle chicche dell’anno che si è appena chiuso) e abbandonarsi ai bassi di King Tubby, Shackleton e Santigold. Basta qualche bracciata tra i meandri delle armonie astrali di Pharoah Sanders e il free jazz che dissolve in un ritmo e un umore urbano degli Anteloper (miglior disco del 2023 e pace all’anima di Jaimie Branch) per prendere aria, ossigeno e rifiatare. Poi arriva la ninna nanna dei Múm per chiudere baracca e burattini e scendere nei bui meandri del proprio nulla cosmico.

Playlist

Vieux Farka Touré et Khruangbin – Diarabi

Lucrecia Dalt – Atemporal

Carlos Niño & Friends – Dreamsishappening

Anteloper – One Living Genus

Shackleton – The Majestic Yes

King Tubby – More Warning

Santigold – Disparate Youth

Eve Risser – Sa (Snake in Bambara)

Pharoah Sanders – Black Unity

Muslimgauze – Khan Younis

Múm – The Land Between Solar Systems

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.