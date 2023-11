To Tape 7×4 – Il Soul: la musica dell’anima nella storia

Qui la puntata.

Quando parliamo di Soul non ci riferiamo semplicemente alla musica, ma ad un’epoca con più radici: Rhythm and Blues, Jazz eGospel. Il filo conduttore sta soprattutto nelle tematiche di tipo politico cantate con la delicatezza di un genere musicale che arriva dall’anima per parlare alle altre anime. Qualcosa di un po’ trascendentale, con riferimento al Gospel, ma senza avere sempre uno sfondo religioso (anche se molti artisti, soprattutto agli albori del genere, facevano molti riferimenti a Dio).

Dai Sextones a George Benson

In apertura di questa puntata il nuovo disco dei Sextones, che dal freddo del Nevada portano il loro Deep Soul (molto simile al Southern Soul dal quale deriva, ha più grinta nelle ritmiche con un groove deciso, e un uso delle trame vocali più vicine al Gospel). Dal disco Love Can’t Be Borrowed, pubblicato per la Record Kicks, al Blues di Marvin Gaye con Inner City Blues (Make me wanna holler), in cui si affronta il tema della gentrificazione – di grande attualità già negli anni ’70 – trattato anche, tra gli altri, dal rapper Gift of Gab nel 2018.

Suoni del Mediterraneo e Tyler, The Creator stampato sul bagagliaio di un’auto

Come sapete, da queste parti “indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica” ma senza dimenticare il passato. Non per passatismo ma perché è tutto legato. È quello che hanno fatto i Mundial nel nuovo album Culacchi, unendo la tradizione pugliese (il termine indica delle storielle tramandate di famiglia in famiglia) con suoni contemporanei. Così come il duo Dressel Amorosi, ispirato alla library music e alle colonne sonore ’70-’80, i Duzzy, The Super Lounge Orchestra & Hammond Guru in JAZzAciDBossA; o Gazzara in una versione per pianoforte di Selling England by the Pound dei Genesis, La storia di Tyler, The Creator è legata invece alla nuova artista Scerida, che pubblica per Edizioni della Notte, sub-label della romana Four Flies Records.

Jungle, Trip Hop e il racconto di Friz di Felafel Nostalgia

C’è spazio anche per un po’ di Jungle nel remix di un brano di Valori, artista italiana sulla quale abbiamo messo un puntino già da tempo (in una puntata molto bella), per il Soul di Davide Shorty e di Friz che in Felafel Nostalgia racconta il suo debutto sulla lunga distanza tra un brano e l’altro.

