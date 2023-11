I dischi di Neu Radio: Yussef Dayes, Boldy James + Sterling Toles, The Coral e Souleance

Qualche pepita dalla redazione di Neu Radio.

Morra Mc, Class+ > YUSSEF DAYES, Black Classical Music (Brownswood Recordings, 2023)

Black Classical Music by Yussef Dayes

Disco d’esordio per Yussef Dayes: già questa sembra una notizia, perché il batterista britannico è sulla bocca di tutti coloro che seguono le evoluzioni del jazz e delle sonorità black già dal 2016, questo grazie al clamoroso Black Focus, in compagnia del tastierista Kamaal Williams. Black Classical Music è un tentativo, quasi sempre riuscito, di fare il punto in modo libero ed estremamente vario e di mettere assieme classico e innovazione per raccontare le sonorità che lo coinvolgono, tutto questo in compagnia di una serie di ottimi musicisti e guest di una qualità impressionante.

Laurent Fintoni, All Tomorrow’s Archives > BOLDY JAMES / STERLING TOLES, Manger On McNichols (Sector 7-G, 2020) + STERLING TOLES, The Sound Of Manger On McNichols (2023)

Manger on McNichols by Boldy James / Sterling Toles

The Sound of Manger on McNichols by Sterling Toles

Il senso del luogo può essere coltivato in molti modi, e molta della musica che amo ha qualcosa di essenziale del luogo in cui è stata creata. Oggi questa sensazione è forse più difficile da trovare, il che non è un male, ma è diverso: il mondo non è più ancorato ai posti fisici come una volta. Tuttavia ogni tanto si trova musica che cattura la magia del luogo – e del tempo – da dove viene. Manger On McNichols è uno di questi album, un album che avrebbe potuto essere realizzato solo a Detroit, che parla della vita a Detroit, che suona come la vita a Detroit e che è stato creato da un cast di musicisti di Detroit che abbraccia diverse generazioni, stili e scene. È un album di rap, ma è anche molto di più: è una finestra sulla morte e sulla rinascita, sul dolore e sulla gioia e, come spiega Sterling Toles, sulla natura ciclica della vita.

Gabriele Savioli,Poptones > THE CORAL, Sea Of Mirrors (Modern Sky, 2023)

Il nuovo lavoro dei Coral esce a soli due anni di distanza dal precedente doppio album Coral Island. Sea of Mirrors è stato definito dalla band stessa una “surreale colonna sonora di un ipotetico spaghetti western”, in realtà è una metafora della società britannica, sempre più in decadenza. Le storie raccontate dal quintetto di Liverpool hanno protagonisti reietti, sbandati, personaggi ai margini della società, storie magnificamente accompagnate da un corredo sonoro che ha reso i Coral fra gli interpreti più importanti e credibili del panorama musicale del nuovo millennio. Tredici racconti, quindi, narrati con delicatezza e, perché no, un po’ di tristezza, tramite un country folk di matrice Byrds, corredato da arrangiamenti mai invadenti che sovente ci portano al West Coast sound di fine Sixties e alle ballad tipiche di autori quali Lee Hazlewood. Proprio come i maestri citati ogni membro della band canta i brani da lui composti, caratteristica che contraddistingue da sempre i Coral. La produzione di Sean O’Hagan (Stereolab, High Llamas…) che impreziosisce e sgrezza il suono della band senza mai essere ridondante, è la proverbiale oliva nel Martini.

LA BETTA & BANDERAS, Paradisco > SOULEANCE, Beautiful (Heavenly Sweetness, 2023)

Beautiful by Souleance

Il duo francese attivo dal 2009, nato dalla accoppiata Fulgeance e DJ Soulist, ha pubblicato il 6 ottobre la sua ultima fatica: Beautiful. Tranquillə, nulla a che vedere con l’epica serie tv che da anni popola i televisori nostrani. Le quindici tracce sembrano la colonna sonora di una festa al centro della jungla. Suggestioni acide di un decadente passato coloniale? Non ci è dato saperlo, ma qui si balla e l’impressione è quella di sbocconcellare le tracce come spicchi di un frutto maturo, dolce e generoso. Il plot è perfetto: ci sono un esordio, uno sviluppo e una conclusione-manifesto. Anche la compagnia è ottima: Jenny Penkin, Joao Selva e Kaloune prestano la loro voce, creando le coordinate perfette di un viaggio che viene subito voglia di rifare. L’album scorre rapido ed è difficile confinarlo in una categoria, ma dopotutto nemmeno il duo sa definirsi e a noi poco importa delle etichette. Facciamo così: Beautiful è un album che va bene sia per il giorno che per la notte.