Il trio losangelino composto da Denée & Ty Segall ed Emmett Kelly (voce, due bassi, synth, drum machine) esce venerdì con Surgery Channel (In The Red). Come esca usa questo video di “Bubble” diretto da Joshua Erkman, un pezzo che parla di come siamo consumati da ciò che dovremmo consumare.

Prima di “Bubble” era stata la volta di “Impersonator”, sempre diretto da Joshua Erkman.

Su Bandcamp avete anche “Inhale/Exhale”