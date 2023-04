Sonica Festival (Lubiana): dal 19 al 23 aprile Lucrecia Dalt, Nihiloxica e altri

Si svolgerà dal 19 al 22 aprile a Lubiana, incantevole capitale slovena, la 15a edizione di “Sonica – Festival di musica elettronica e arte transitoria”. Il tema, Translocal Underground, allude, nelle parole del direttore artistico Martin Bricelj Baraga, alla “complessa rete di relazioni estetiche e connessioni transgeografiche che caratterizzano la produzione musicale contemporanea, che è di ispirazione locale ma orientata a livello globale. Viviamo in un mondo globalizzato in cui le microscene locali sono collegate in un superorganismo, sorta di micelio, di creatività sotterranea translocale che si diffonde in tutti e quattro i continenti. Oltre a presentare la creatività regionale contemporanea, questa edizione si concentrerà su artisti provenienti da tradizioni musicali extraeuropee, in particolare dall’Africa e dall’America Latina. L’ultimo decennio ha visto l’emergere di molte nuove tendenze sulla scena internazionale della musica elettronica e sperimentale, in particolare all’incrocio tra musica folk, generi da club contemporanei ed elettronica sperimentale di tendenza. SONICA mira a presentare al pubblico una selezione rappresentativa della creatività della musica elettronica contemporanea che esiste oltre l’immaginazione locale”.

Ipso facto, ecco alcuni nomi che animeranno le giornate e le notti di Lubiana: headliner, dalla Colombia via Barcellona ed infine Berlino, Lucrecia Dalt, che presenterà il suo acclamato ultimo disco “AY!”, l’ensemble ugandese-britannico Nihiloxica, tra i fondatori dell’etichetta di Kampala Nyege Nyege Tapes, vera fucina di talenti e commistioni intercontinentali, l’arpista slovena Urska Preis in arte Rouge-Ah, Aho Ssan, francese d’adozione, collaboratore del keniota KMRU qui presenterà il suo debutto Simulacrum e il nuovo album in uscita per la Other People di Nicolas Jaar Rhizomes. Dal Cairo il magistrale dj-set di Abadir, Alejandra Cardenas/Ale Hop con la sua disturbante elettronica dal Perù, dalla Slovenia la performer Aleksandra Bajde, ancora dalla Colombia Bitter Babe, poi la nostra Isabella Forciniti, oggi residente a Vienna, originalissima interprete di un un’elettronica materica, Ursula Berlot artista visiva slovena notata spesso in combutta con Robin Rimbaud/Scanner, dalla Croazia N/OBE che presenterà il suo Monuments, un vero e proprio affresco sonoro e visuale sulla storia recente della ex Jugoslavia.

Questi sono solo alcuni dei nomi in cartellone, ma poi ancora mostre, come quelle di Luna Woelle e Darsha Hewitt, e dj-set notturni disseminati dal centro alla periferia di LubIana: il programma definitivo, luoghi, orari e biglietti è ora disponibile sul sito di Sonica 2023.

Dunque appuntamento per l’inaugurazione sui lungoargini e gli antichi ponti del fiume Ljubljanica, con la performance di Andreas Trobollowitsch e della Santa Melodica Ensemble il 19 aprile dalle ore 13:00 in poi. The New Noise ci sarà per raccontarvelo.