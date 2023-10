Poptones #161

Puntata n. 161 di Poptones, la prima del mese, nella quale Gabriele Savioli propone le uscite più interessanti dell’ottobre 1983.

Playlist

THE SISTERS OF MERCY – Temple of love

RED LORRY YELLOW LORRY – He’s read

DEATH CULT – God’s zoo

KILLING JOKE – Me or you

COCTEAU TWINS – Sugar hiccup

THE DANSE SOCIETY – Heaven is waiting

THE CURE – The lovecats

SHINY TWO SHINY – Through the glass

ABC – Unzip

HAIRCUT ONE HUNDRED – So tired

MARSHALL CRENSHAW – One more reason

THE SMITHS – This charming man

THE LORDS OF THE NEW CHURCH – Bad timing

NEWTOWN NEUROTICS – Get up and fight

THE WIPERS – What is

THREE O’CLOCK – Jetfighter

GREEN ON RED – 5 easy pieces

THE CELIBATE RIFLES – Pretty pictures

THE SCREAMING TRIBESMEN – Igloo

About Poptones