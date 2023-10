Trovare, finalmente, la pace. Giulio Stermieri ed il video di “Hesychia”

Essere onesti ripaga, quindi per una volta partiamo dai difetti.

Siamo qui per parlarvi di Giulio Stermieri e del suo primo estratto dall’imminente album Fort Da, ovverosia “Hesychia”. Come potremmo definire questo andirivieni fra farfisa e campionatore per non essere sciatti né superficiali? Troppo, troppo breve. Che sono questi 4:16 minuti quando vorremo sentire queste arie dilatarsi per infiniti quarti d’ora? Siamo troppo severi, lo so, avete ragione. Posso quindi aggiungere che la camicia vestita da Giulio appare vivace e in linea con chi potrà sorprenderci da un momento all’altro, dando quindi quel tonico alla ricerca della pace interiore, in unione con Dio e in armonia con il Creato, che è il senso dell’esicasmo, volgare traduzione dal greco “Hesychia”. Pace interiore, protrazione, meditazione, onde che vanno a livellarsi in lontananza. Tocca prestare attenzione e trattare con la dovuta accortezza certi argomenti, è un attimo alzare le aspettative. E noi aspettiamo Fort Da, sentendoci creditori di almeno 35 minuti sottobanco di questa leccornia, oltre ovviamente al resto dell’album. Maple Death Records garantisce, le esperienze passate con Laura Agnusdei e con i collettivi Impulse Response ed Effetto Brama danno il background a un musicista che, ne siamo certi, avrà molto da dire fra pochi giorni. L’album uscirà infatti il 20 ottobre e, se i fantasmi che aleggiano in questa stanza prenderanno corpo, ci sarà di che ondeggiare ed esaltarsi parecchio.