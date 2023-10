Novità e ristampe indie rock, shoegaze, psychedelic e krautrock nella puntata #151 di Area Contaminata.

Tracklist

Blonde Redhead – Snowman

Sonic Youth – Sugar Kane (Live in Brooklyn 12-08-2011)

Bowery Electric – Slow Thrills

Slowdive – The Day the World Turned Day-Glo

Three Quarters Skies – On Fire

Glok – Pulsing (Electronic Sound live session)

Andy Bell & Masal – Hallogallo (Live at the Social 21-05-2023)

About Area Contaminata