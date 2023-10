Full Of Hell + Nothing: primo pezzo online

I Full Of Hell lo hanno fatto di nuovo. Stavolta la collaborazione in studio è coi Nothing, band che noi abbiamo imparato ad amare quasi subito. When No Birds Sang esce il primo giorno di dicembre per Closed Casket Activities. Si parla di un incrocio tra My Bloody Valentine e Swans, perché i comunicati stampa sono sempre sotto le righe, vero? Abbiamo intanto la possibilità di ascoltare “Spend The Grace” per vedere di nascosto l’effetto che fa.

Tracklist

Rose Tinted World

Like Stars in the Firmament

Forever Well

Wild Blue

When No Birds Sang

Spend The Grace