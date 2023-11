Ogni mese un pezzo di Tim Holehouse. A novembre è il turno di “Bears In Winter Jackets”

Year by Tim Holehouse

Eccoci alla penultima tornata con il lavoro a tappe di Tim Holehouse. “Bears In Winter Jackets” è infatti il penultimo estratto da Year, album che verrà pubblicato da Aaahh Real Records il primo gennaio del 2024.

It’s that time of year again

And the snow lays on the ground

We go out,

Yeah we go out!

Cause we’re bears in winter jackets

And we are going out in the cold.

Bear in winter Jackets

Mum I’m never coming home

Cause I’ll ride my bike forever

Remember that day down by the ridge

I nearly lost my grip

You saved my life that day

And the memory still remains

È un Tim che ricorda la sua giovane età, quello di novembre, un Tim con la giacca invernale, un Tim in bicicletta che dice alla madre che non tornerà mai più a casa. Coretti pop, come ricordi riscaldati da un the caldo. La neve sembra contenere brandelli della storia di Tim, una storia che forse non comprenderemo mai a fondo. Ma, chissà, forse il rimanere fuori con lui, nei momenti drammatici, nei momenti topici, o forse solo ascoltare le sue storie ce lo farà conoscere ancor di più.

Per intanto mordiamo ancora il freno un pochino, cercando di immaginarci come saranno le tessere una in fila all’altra, a creare un album che sarà consuntivo e racconto di un periodo della sua e della nostra vita. Già so che mi mancherà questo rituale a fine mese, ma so anche che Year sarà un gran disco.