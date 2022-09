MuD: il video di “Sucker”

“Sucker” è il titolo del nuovo singolo dei MuD, band attiva dal 2004 che abbiamo avuto occasione di vedere in azione dal vivo questa estate sia al Change Your Life che al Distruggi La Bassa. La loro proposta fonde insieme la potenza del metal e l’approccio radicale dell’hardcore, per un risultato che non cerca facili compromessi ma colpisce dritto allo stomaco l’ascoltatore. È musica dall’indole decisamente ostile, dai forti richiami al contesto rurale e un robusto retrogusto sludge.

Come loro stessi tengono a farci sapere: Il brano è un concentrato di rabbia di provincia e denuncia tutta la frustrazione che si prova nel portare avanti un progetto underground in situazioni problematiche e proibitive come quella dell’entroterra abruzzese.

Il singolo, registrato in Abruzzo, mixato in Calabria al Pupina’s House Rec. e masterizzato negli States all’Audiosiege Mastering Studio, sarà presto disponibile anche sulle piattaforme digitali.