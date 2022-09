Noise Attack! – 26/9/22

Oggi vi segnaliamo i Two Faced da Sidney con un hardcore metallico che richiama i Terror e i Fugitive, crossover con Blake Ibanez dei Power Trip e membri di Creeping Death, Skourge etc.

Playlist

MISSING LINK, “Unchained”

POINT OF CONTACT, “Silence”

TWO FACED, “Never Change”

MINDFORCE, “Thirteen And Mean”

EARTH CRISIS, “Vegan For The Animals”

FUGITIVE, “Maniac”

ANAL VOMIT, “Obsessive Sexual Slaughter”

GUTVOID, “In Cavern It Lurks”

BLOOD RAGE, “Skewered With A Tent Stake”

A MOURNING STAR, “Avatar Of Darkness”