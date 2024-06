Noi abbiamo sempre sostenuto Holy Similaun: “12,694 m/s” e “A New Kind Of ____” (uscito qualche decina di ore fa) anticipano il suo prossimo lp, To See Forever, che uscirà più avanti nel corso del 2024.

Quello di Holy Similaun, al solito, è uno dei sound più contemporanei che abbiamo in Italia: “12,694 m/s” è in parte astratta, in parte tribale, “A New Kind Of ____” è la prova che gli androidi sognano.

12,694 m/s by Holy Similaun