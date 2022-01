I dischi di Neu Radio: Myst Milano. e Decius

Altri due consigli da Neu Radio per iniziare bene il 2022.

Cristian Adamo, Lains for Laions > MYST MILANO., “Shapeshyfter”

Shapeshyfter by myst milano.

Myst è una mc e produttrice di Toronto. Anche se questo suo esordio è in realtà uscito da qualche mese, merita un ripescaggio, visto che è sfuggito ai radar di molti, incluso il mio.

Shapeshyfter si apre con “No Shade”, un bel beat house con un rap quasi in stile Jungle Brothers. Da lì si parte tra ultra bass, synth e altri beattoni su cui rap efficaci e ben studiati palleggiano comodamente. Le tracce sono sfacciate e intenzionali, un vortice di frustrazione, astuzia, interiorità ed estasi. Interamente scritto e prodotto da Myst, si alterna tra masturbatorio + paranoico, prepotente + insicuro, giovanile + saggio. L’energia tesa e confessionale di “All Filler” cade in una complessa vulnerabilità in “Oh Boy”. Quella amplificata di “Sewn Up” è la conflittualità nella sua forma più impulsiva.

Shapeshyfter di Myst Milano. merita sicuramente di essere menzionato tra i debutti più promettenti del 2021.

Davide Nicosia aka Acid Youth, Vanishing Point > DECIUS, Macbeth EP

Macbeth EP by DECIUS

Decius è un progetto che riunisce membri di Paranoid London, Fat White Family e Trashmouth Records. Iggy Pop li ha definiti come “libero collettivo dei più fastidiosi, ribelli e sfrenati musicisti d’Inghilterra”. La loro musica è un flusso non controllato d’energia sotto forma di acid house che “ha il suono di un dolce rimpianto”: drum machine in overdrive, bassline distorte e vocals loopate e glitchate sono i suoi elementi distintivi. Ad oggi sono stati pubblicati una serie di singoli e questo ep è quello che anticipa l’album di imminente uscita, Decius Volume 1. Musica da club sotterranei, musica da ballo, musica per il corpo.