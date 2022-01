Noise Attack! – 3/1/22

Inizio puntata con il doveroso omaggio a Marco Mathieu e ai Negazione.

Si prosegue all’insegna dello scontro tra sacro e profano con gli Invocation a fronteggiare gli Archgoat.

Playlist

NEGAZIONE, “Irrazionalità Sconnessa”/“Maggioranza/Minoranza”

DEBT TO SOCIETY, “Intro/Below The Barrel”

AGE OF APOCALYPSE, “Ghost”

LIFE’S QUESTION, “For You”

DEAL WITH GOD, “Celestial Rose”

INVOCATION, “Disease”

INSTILL, “Who Is Left”

SCOWL, “Pay Privilege Due”/“Trophy Hunter”

SUSPECT, “King Of Fools”/“Suspect”

DISSEKERAD, “Dom Ljuger”/“Maktspell”

200 STAB WOUNDS, “Drilling Your Head”

UNANIMATED, “The Devil Rides Out”

ARCHGOAT, “In Extremis Nazarene”

WOMBBATH, “A World Of Destruction”