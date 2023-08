Electric Campfire a Fano con Byetone, Dasha Rush, Grischa Lichtenberger e altri

Dalla sua fondazione nel 1996, raster si è affermata come piattaforma artistica internazionale ed etichetta di musica elettronica sperimentale, grazie al prezioso contributo dei diversi artisti impegnati. È stata fondata con l’obiettivo di pubblicare musica elettronica innovativa e di creare e curare spazi per esperimenti orientati al futuro, con una attenzione particolare alle forme audiovisive di presentazione della musica elettronica, che sono state al centro dell’attenzione fin dalle prime fasi.

Oltre alla musica, che ha influenzato le generazioni a seguire grazie a particolari tecniche di produzione, raster ha anche pubblicato libri (vincendo vari premi), supporti fisici e digitali (anch’essi premiati) e grafica, tra le altre cose. Un altro aspetto include attività come come opere installative, spesso realizzate in collaborazione con note istituzioni come ZKM / Karlsruhe, TodaysArt / L’Aia, Lenbachhaus / Monaco, Ruhrtriennale / Bochum e Museo d’Arte Contemporanea / Toronto.

Dal 2005 raster realizza “Electric Campfire”, un noto programma musicale non commerciale.

Originariamente avviato come festa privata, Electric Campfire era un evento ospitato annualmente presso l’Accademia Tedesca Villa Massimo di Roma dal 2007 e 2017. Dal 2018 il festival si svolge in diverse località ogni anno. Il suo scopo è ottenere uno scambio reale tra artisti e comunità.

Biglietti online:

https://www.eventbrite.com/e/685496858557

Sabato: 10€ + d.p.

Sabato + Domenica: 15€ + d.p. (intero) – 10€ + d.p. (soci Umanesimo Artificiale)

Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia, in spazi al chiuso. Consigliamo di seguire i social media di Umanesimo Artificiale per tutti gli aggiornamenti.

Venerdì 25 Agosto

– opening night

– installazione

(ingresso gratuito)

Sabato 26 Agosto | ore 21:30 | Corte Malatestiana, Fano

– Pierce Warneke

– Frank Bretschneider

– Byetone

+ afterparty @ Rocca Malatestiana, Fano

Domenica 27 Agosto | ore 21:00 | Chiesa San Francesco, Fano

– Dasha Rush

– Grischa Lichtenberger

– Mieko Suzuki