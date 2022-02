Difendi Spartaco Difendi L’Autogestione

Il CSA Spartaco di Ravenna è da oltre vent’anni casa e luogo di aggregazione per associazioni, movimenti politici, gruppi informali, musicisti, laboratori teatrali e molto altro ancora, in breve un vero e proprio baluardo per la socialità e la cultura non conforme che finora ha resistito a iniziative e attacchi sia da parte dei soliti avversari politici, sia, di recente, anche da parte dello stesso Comune di Ravenna, deciso a far decadere la convezione che ha con Spartaco. Non è accaduto solo questo, ma ci sono stati anche furti, incendi e altri atti che in quest’ottica aumentano (volontariamente o meno non sta a noi dirlo) la pressione su chi continua a battersi per una visione alternativa delle cose, inducendolo a gettare la spugna. Oltre a tutto, a settembre è avvenuta un’irruzione nel corso di un evento all’aperto che si teneva nel giardino esterno di Spartaco con la conseguente irrogazione di sanzioni da 4400 Euro a ciascuno dei dieci componenti del consiglio del CSA per somministrazione di cibi, assembramento e diffusione musicale non autorizzati. Per questo una moltitudine di realtà (vedi elenco a fondo pagina) legate a Spartaco da rapporti diretti o amicizia si sono riunite e hanno dato vita a una compilation su cd contenente ventisei brani di altrettanti musicisti (di cui alcuni inediti o semi-inediti) e grafica realizzata da Zerocalcare. Un dispiegamento di forze davvero impressionante che conferma quanto il luogo abbia nei molti anni di attività saputo tessere una rete di rapporti solidi e reali a dispetto di chi lo ha spesso dipinto in modo dispregiativo o, comunque, ne ha sempre denigrato la portata socio-culturale sul territorio e non solo. Visto che qui trattiamo principalmente di musica, ecco la lista delle band coinvolte, molte delle quali già nostre ospiti in passato: Affluente, Basta, Bomber 80, Billy Boy E La Sua Banda, Contrasto, Diario di Bordo, Gli Ultimi, Güerra, Krav Boca, Los Fastidios, Maleducazione Alcolica, The Motivated, Nabat, Neid, Overload, Plakkaggio , Rebelde rpm, SudDisorder, Tear Me Down, The Offenders, The Unborn, Tullamore, Turn Against, Urban Vietcong, Zeman oi, Zona Popolare. Aiutare questa iniziativa significa dare una mano e schierarsi al fianco di Spartaco, per cui vi linkiamo Rumagna Sgroza Records dove troverete tutte le informazioni del caso:

Le realtà coinvolte nella realizzazione della compilation benefit sono: Spartaco R-esiste, RADIO PUNK, DLB Festival, Istinto Serigrafia, Silly Things Store, Vascello Vegano, Spazio Sole & Baleno Cesena, Rete Antifascista Ravenna, La Comune Ravenna, Collettivo Studentesco Walter Rossi Ravenna, SKA VS PUNK CREW, Ravenna Hardcore, Comitato Amicizia Italia-Cuba “Vilma Espin” Ravenna, Brigata Prociona, Equal Rights Forlì, Cassa Di Resistenza Capitano ACAB.