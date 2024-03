Blow Out | Denis Villeneuve e la fantascienza – “Arrival” e lo schermo

Prosegue lo speciale Villeneuve (qui la prima puntata, qui invece si parla di “Dune – Parte Due”). Il secondo episodio è dedicato ad “Arrival”, basato sul racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang. Un film che parla di linguaggio, di tempo e di immagini. Forse l’opera che meglio definisce Villeneuve come regista e ha consacrato la sua visione autoriale a livello mondiale.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.