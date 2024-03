Blow Out | Denis Villeneuve e la fantascienza

“Denis Villeneuve e la fantascienza” è lo speciale che Blow Out dedica a uno dei registi contemporanei che meglio ha lavorato su un’idea di immaginario fantascientifico innovativa, metacinematografica e autoriale. Dopo il successo di Dune – Parte due, esploriamo in tre episodi la visione personale della fantascienza del regista canadese.

La prima puntata è incentrata su “Enemy” del 2013, tratto dal romanzo di José Saramago “L’uomo duplicato”. Il film con protagonista Jake Gyllenhaal affronta il tema del doppio attraverso un uso magnetico e intrigante di immagini, ambienti e simboli.

Lo speciale proseguirà con:

“Arrival” e lo schermo (25/3)

“Blade Runner 2049” e l’ologramma (1/4)

C’è una bellissima novità per Blow Out: da oggi il podcast sarà ospitato anche su The New Noise, webmagazine di incredibile qualità che segue musica alternativa, sotterranea e non convenzionale. Una nuova collaborazione che estende i confini dei nostri contenuti e regala al nostro sguardo nuovi territori da esplorare.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.