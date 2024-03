Blow Out | Review – “Dune – Parte due” di Denis Villeneuve

Il dittico di Dune realizzato da Denis Villeneuve è qualcosa di unico nel panorama cinematografico contemporaneo per ambizioni, personalità e stratificazione del racconto.

Un’operazione epica e monumentale, che non teme mai il confronto con il materiale di partenza e gli universi fantascientifici apparsi su grande schermo negli anni, ma che alza costantemente l’asticella creando uno standard con cui tutti dovranno fare i conti da qui in avanti.

