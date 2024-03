For The Swimmer 11.03.24 – Stay silent

Un lamento, un fluttuare, un’inquietudine, dall’inizio alla fine. Stay silent è la nuova puntata di ‘For the swimmer’. Prima di mettere un solo dito nell’acqua ascoltiamo uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità, le fantasie incantate dell’arpa di Mary Lattimore, la profondità ipnotica di Rachika Nayar, il collage lo-fi cosmico nelle tasche di Iceblink, il pulviscolo sonoro post-rock dei Dead Bandit, i vibrati dolorosi della dronescape di Jessica Moss, il cortocircuito ansiogeno ed emozionale di Mica Levi, i bassi dalle viscere dark di Kevin Richard Martin, la sospensione oppiacea nella foresta tropicale di Marlene Ribeiro e nel paesaggio sinistramente ambient dei Black Sabbath. Un abbraccio, un ricordo, un pensiero. Calma, assenza, perdita. Sopra e in fondo all’acqua. Per A., con cui mi piace stare in silenzio. Per T., che non c’è più ma ci sarà sempre.

Tracklist

Iceblink – Healer

Rachika Nayar – The Trembling of Glass

Dead Bandit – Two Clocks

Heir – Chapter

Mary Lattimore – And Then He Wrapped His Wings Around Me (feat. Meg Baird and Walt McClements)

Mica Levi – Monk

Jessica Moss – Glaciers I, Pt.I

Champagne Dub – Full Moon Placenta

Kevin Richard Martin – Black

Evitceles – Explode Into Unfamiliar Place

Marlene Ribeiro – What it is

Black Sabbath – Planet Caravan

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.