Ufomammut: il video di “Leeched” (tratto dal nuovo Hidden)

Come quasi su ogni webzine italiana, gli Ufomammut qui sono di casa. A un anno di distanza dall’ep Crookhead gli Ufomammut tornano con il loro decimo album, Hidden, in uscita il 17 maggio 2024 per Neurot Recordings (USA) e Supernatural Cat (EU).

L’album è stato registrato al Flat Scenario Studio in Piemonte, da Lorenzo Stecconi (responsabile anche del mixaggio e del mastering) e da Luca Grossi che ha curato il tracciamento vocale.

Per quanto riguarda “Leeched”, ecco cosa dice Poia (chitarra): «È il primo brano estratto dal nuovo album Hidden, rappresenta perfettamente il nuovo corso di Ufomammut, iniziato con l’album ‘Fenice’ e proseguito con l’ep Crookhead, e ribadisce ancora una volta che non ci sono cedimenti né esitazioni nella nostra ricerca sonica. La fusione tra pesantezza e psichedelia, ossessione della band sin dagli esordi, assume una nuova, mutevole forma in “Leeched”.