Poptones #180

Puntata n. 180 di Poptones, a cura di Gabriele Savioli, ricca di novità discografiche, dal baggy sound all’indie pop, passando per la new wave ed il post punk.

Playlist

BLACK GRAPE – Pimp wars

YARD ACT – When the laughter stops

THE PARANOID STYLE – Client states

THE NEW BRUTARIANS – I don’t want to know your secrets

MODERN ENGLISH – Long in the tooth

WHISPERING SONS – Loose ends

OMNI – Plastic pyramid

GRAVEYARD OF THE PACIFIC – Thru walls

MGMT – Bubblegum dog

EMMA ANDERSON – The presence

CAST – Love is the call

KULA SHAKER – Whistle and I will come

IAN SKELLY – Sweet love

