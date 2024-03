Novità indie, avant-pop e psychedelic nella puntata #169 di Area Contaminata.

Tracklist

Gruff Rhys – Celestial Candyfloss

Gruff Rhys – Amser

Laetitia Sadier – Protéiformunité

Andrew Pekler – Love Among the Crickets

Stereolab – Tempter

Moderate Rebels – Soul Eats The Fear

Moderate Rebels – Wayeb

The Pheromoans – Cropped to Death

Astrel K – Darkness at Noon

Jane Weaver – Love in Constant Spectacle

About Area Contaminata