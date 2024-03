A Perugia Trascendanza presenta Mira, kNN, Monopoly Child Star Searchers, Dolphins Into The Future e altri ancora

L’associazione culturale Trascendanza con sede a Perugia e operante nel settore del suono, della comunicazione, delle arti e delle discipline multimediali e performative, prosegue la sua operazione di organizzazione e produzione di eventi ed esperienze alternative. La presentazione della rassegna di musica elettronica ed elettroacustica “Altrove è un cerchio” riconferma l’ambizione di proporre eventi dal carattere sperimentale fuori dai grandi poli urbani, alimentando la scena artistica e culturale contemporanea della provincia di Perugia. Gli appuntamenti, a cadenza mensile, andranno in scena dal prossimo 28 marzo fino al 6 giugno nella cornice di Spazio Modu, un nuovo catalizzatore di cultura e di socialità nel centro del capoluogo umbro. La location è un’ex tipografia di fine Ottocento riconvertita a spazio co-working e per eventi, che si snoda su tre piani e, grazie al suo asset tecnico, offre la possibilità di organizzare esperienze mediali immersive di alta qualità. Al centro della scena ci saranno artisti, compositori e sperimentatori nazionali e internazionali che si muovono ai confini dei generi e dei mezzi espressivi, creando situazioni capaci di accompagnare “Altrove” l’ascoltatore.

Nella data di apertura di “Altrove è un cerchio” la voce e il linguaggio avranno un posto centrale nella zona d’ascolto grazie al live della poetessa, performer e linguista Jonida Prifti, che eseguirà il nuovo live “Carnica”. Questo si presenta come un luogo immateriale dove si annidano suono e verbo tra bassi pulsanti e voci ultraterrene. A seguire il solo per violino, voce e loopstation di Mira, alias di Francesca Colombo, violinista e compositrice romana attiva nel progetto Il Quadro di Troisi. Il dj set di Yulia Kachan, che concluderà la serata, trasporterà gli avventori nei meandri della musica segreta e delle sonorità trasversali, dall’est Europa alla fine del mondo.

Nel secondo appuntamento di giovedì 18 aprile lo spazio verrà interrogato e attraversato da kNN, pseudonimo di Renato Grieco, compositore, musicista e docente napoletano attivo nei campi della musica concreta e acusmatica, della sound art e della radio-arte. Il suo inedito “Pungilingua” è una spoken word performance per nastri, voce e laptop, un corteggiamento sonoro tra reale, immaginario e simulato. A trascinare il pubblico nella notte il dj set di Federico Fiori e Francesca Lenzi, fondatori di NUB, associazione culturale che propone uno sguardo interdisciplinare intorno ai temi della cultura contemporanea, della musica sperimentale e della ricerca sonora, con una particolare attenzione ai linguaggi fuori formato.

Il 9 maggio vedrà invece come ospite il melodico fiabesco di Maria Valentina Chirico, cantante e compositrice di musica barocca, classica e contemporanea, che, innamorata del timbro dell’armonium, colleziona questi antichi strumenti abbandonati in vecchie chiese. Chirico ha iniziato a comporre la propria musica per il teatro e il cinema, e ora è impegnata nella scrittura di sinfonie per fiabe e canzoni su animali, bambini, piante e sogni. A coronare l’aurea favolistica sarà il dj set conclusivo di Francesco Covarino, “l’esploratore del suono imprevisto”, batterista e proprietario della label sperimentale Tsss Tapes.

Il 6 giugno la chiusura del cerchio. La tappa del tour italiano dei protagonisti del revival new age Spencer Clark e Lieven Martens (nelle vesti di Monopoly Child Star Searchers & Dolphins Into The Future) guiderà l’esperienza nei territori più marginali del suono onirico, a cavallo tra pop-ipnagogico, ambient, neo-psichedelia, sound art. Trascendanza Carousel raccoglierà infine amiche e amici del collettivo per un giocoso dj set e girotondo sonoro conclusivo.

Prosegue inoltre la collaborazione dell’associazione con il Todo Modo Sound System, un sistema di amplificazione acustica artigianale, appositamente settato per la sala e presente per tutta la durata della rassegna.

Altrove è uno spazio indefinito perché sconfinato

È il luogo in cui protendersi quando lo spazio abitato non riesce a contenere il desiderio

Altrove è un Cerchio

Un punto esteso di presenze ariose, sogni lucidi e immagini trasfigurate

Nel Cerchio, una vibrazione

Altrove è un suono. Rivelazione materiale, linguaggio universale