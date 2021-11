Area Contaminata #90 (Arpanet, Daniel Avery/Chris Carter, Splitradix, Woodleigh Research Facility, Sons Of Slough, Caroline K/Alessandro Adriani)

Novità in ambito elettronico nella puntata #90 di Area Contaminata con artisti quali: Daniel Avery/Chris Carter, Splitradix, Woodleigh Research Facility, Sons Of Slough, Caroline K/Alessandro Adriani e Xvarr. A completare la trasmissione, una chicca inedita del grande Andrew Weatherall e un estratto dalla ristampa dell’album d’esordio di Arpanet, una delle pietre miliari del suono electro.

Playlist

Daniel Avery – Lone Swordsman (Chris Carter Remix)

Arpanet – NTT DoCoMo

Splitradix – PS31 Sideways Rain

Woodleigh Research Facility – Alchemy

Andrew Weatherall – YW Eleven

Sons Of Slough – Mission Implausible

Caroline K – Mirrorball (Alessandro Adriani Remix)

Xvarr – Running Out Of Time

