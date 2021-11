Noise Attack! – 15/11/21

Altra puntata a tema, questa volta tocca ai Crawling Chaos che presentano il loro secondo lavoro intitolato XLIX e uscito per la Time To Kill a distanza di sette anni dal precedente; un concept album complesso che mischia le tante anime della band, quella veloce e brutale con quella melodica e ragionata.

Playlist

CRAWLING CHAOS, “The Prince is here”

CRAWLING CHAOS, “Block and a bloody knife”

CRAWLING CHAOS, “Ishnigarrab, or the awful offspring of the goat”

CRAWLING CHAOS, “My golden age”

CRAWLING CHAOS, “covered in debris”

CRAWLING CHAOS, “Doom of Babylonia”