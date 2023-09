Area Contaminata #149

Area Contaminata ritorna dopo la pausa estiva con la puntata #149. Alberto Simoni propone una serie di novità e ristampe in ambito elettronico, con i suoni anni ‘90 a fare da filo conduttore e una chiusura dedicata a uno storico brano dei Sabres Of Paradise, uscito trent’anni fa tondi.

Tracklist

Bandulu – Amaranth – Love Lies Bleeding

Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21f

Balil – 3/4 Heart

Timothy J. Fairplay – Why Are They Here?

David Holmes – Necessary Genius (feat. Raven Violet)

Woodleigh Research Facility – Borderland (Jagz Kooner Mix)

Sabres Of Paradise – Smokebelch II (Exit)

About Area Contaminata