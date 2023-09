TaughtMe: in ascolto “When I Calm Down” dall’imminente Laugh On Me

Riceviamo e pubblichiamo.

“When I Calm Down” è il terzo singolo estratto da Laugh On Me, il primo album in dieci anni del compositore, produttore e sound designer americano Blake Aaron Henderson, meglio conosciuto come TaughtMe.

“When I Calm Down,” come spiega Henderson, è una canzone sull’asfissia spirituale. Inizia con scene di tranquillità e sicurezza, poi improvvisamente si trasforma in raffiche di disperazione. Alla fine, dopo una lunga lotta, si conclude con il sollievo.

“Laugh On Me” sarà pubblicato in vinile e su tutte le piattaforme digitali il 6 ottobre 2023. A questo splendido album partecipano anche Alabaster DePlume, Úlfur Hansson, Samuli Kosminen e Gýða Valtýsdóttir dei Múm, Tom Monger dei Florence and The Machine, Piero Perelli e altri ancora.

L’album è disponibile per il preordine qui.