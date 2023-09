Poptones #159

Prima puntata della stagione 2023/2024 per Poptones, nella quale Gabriele Savioli ci propone le migliori uscite del settembre 1983.

Playlist

THE UNCLAIMED – Lost trails

X – Poor girl

THE FLESH EATERS – I take what I want

THE NEATS – Cariboo

THE SCIENTISTS – Blood red river

THE BIRTHDAY PARTY – Swampland

BLOODY RIOT – Naia de merda

SHOCKIN’ T.V. – Solo parole

TIRATURA LIMITATA – Odia

GANG OF FOUR – A man with a good car

PUBLIC IMAGE LTD. – Low life

SEX GANG CHILDREN – Mauritia Mayer

JOHN FOXX – My wild love

PLAY DEAD – Shine

X-MAL DEUTSCHLAND – Incubus succubus 2

THE GLOVE – Punish me with kisses

SIOUXSIE AND THE BANSHEES – Dear prudence

THIS MORTAL COIL – Song to the siren

