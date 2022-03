Area Contaminata #102 e #103

Novità e ristampe in ambito indie, psychedelic e post-punk, nella puntata #102 di Area Contaminata.

Playlist

Beach House – Once Twice Melody

Spiritualized – Crazy

Bebaloncar – See Me

Andy Bell – Something Like Love

The Lemonheads – My Drug Buddy (KCRW Session)

The Reds, Pinks and Purples – New Light

Superchunk – Endless Summer

Come – Mercury Falls (John Peel Session 1993)

Levande Död – Äntligen Framtiden

Skiftande Enheter – Öppna Landskap

Height/Dismay – The Tinning Test

The Frenzied Bricks – (Can I) Bridge The Gap

Episodio #103 di Area Contaminata, interamente dedicato a ristampe UK in ambito post-punk del periodo 79-85.

Playlist

Martin Hannett & Steve Hopkins – Space Music

Paul Haig – The Only Truth (Demo)

Party Day – Flies

Normil Hawaiians – Dark World

Normil Hawaiians – The Beat Goes On (Peel Session)

Bertie Marshall – St. Mar

The Hawks – Big Store

The Crazies – Bodybag

The Pop Group – She Is Beyond Good And Evil (Dennis Bovell Dub Version)

X-O-Dus – English Black Boys

About Area Contaminata