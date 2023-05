Al portoghese Amplifest suoneranno Amenra, Big Brave, Ken Mode, Celeste, Sunn O)))…

Quest’anno l’Amplifest di Porto si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Biglietti qui.

Il 22, come inaugurazione, ci sarà anzitutto la possibilità di vedere al museo Serralves il lavoro plurimediale “From Ruin”: scultura in ferro dell’artista Rui Chafes e colonna sonora dei Candura, duo drone/noise finito su Tapeworm proprio con un pezzo suonato in chiusura di una mostra di Chafes all’Amplifest del 2018. Il 24 si potrà vedere anche “Even Hell has its Heroes” di Clyde Petersen, documentario sugli Earth.



Molto rispettosamente, il festival elenca in ordine alfabetico i gruppi che suoneranno. Conosciamo bene più di qualcuno di loro (seguite i link).

AEVITERNE

AMENRA

ASHENSPIRE

BIG|BRAVE

CELESTE

DAVID EUGENE EDWARDS

DIVIDE AND DISSOLVE

ELLEREVE

ESBEN AND THE WITCH

HETTA

HEXVESSEL

HIDE

HILARY WOODS

KEN MODE

MUTOID MAN

MДQUIИД

NECRØ

SIR RICHARD BISHOP

SUNN O)))

amplificasom.com