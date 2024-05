Wolf Eyes il 31 maggio a Napoli con Aspec(t) e Radford Electronics

Il progetto Akhet porta a Napoli per la prima volta nella sua quasi trentennale storia una leggenda del noise a stelle strisce: quella dei Wolf Eyes il 31 maggio sarà l’unica data italiana del loro tour 2024 e avrà luogo in una location d’eccezione nel cuore del centro storico partenopeo, quell’Auditorium Novecento che costituisce la più antica sala di registrazione d’Europa. Il duo Young/Olson porterà sul palco dell’Auditorium la sua terrificante creatura sonora, qualcosa che negli anni, attraverso diverse line up e una sterminata discografia, si è evoluta da un parossismo sonoro di difficile maneggiabilità a qualcosa di altrettanto difficile definizione che i due hanno ribattezzato “psychojazz”. La pagina Instagram di Olson è tuttora una delle cose più belle dell’internet. Alla loro esibizione si aggiungeranno quelle di Aspec(t) (Mario Gabola e SEC_) e Radford Electronics (Aaron Rumore e Guido Marziale), vale a dire la crema dell’underground napoletano. È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita. Altre informazioni le trovate qui.

