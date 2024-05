LOUD! – “Affirmative Action”, 02.05.2024

Ascolta la puntata.

Playlist

AI ASO – Kamitsure no ookina mizutamari (“Lone”,Ideologic Organ, SOMA017A, 2024)

ZACHARY JAMES WATKINS – Affirmative Action E (“Affirmative Action”,SIGE Records SIGE-109, 2024)

STEFAN GOLDMANN – Axios (“Alluvium”, Macro M77, 2024)

DAVID EUGENE EDWARDS – The Cuckoo (“Hyacinth”,Sargent House – SH 283 2023)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN – The Pit of Language (“Rampen – Apm alien pop music)”, Potomak, 2024)

EMILY WITTBRODT – You Do (“Make You Stay”, Ana Ott AO036, 2023)

ASHER TUIL – Opus IX (“Opus”, Room40, DRM4167, 2024)

STUART ARGABRIGHT & AFTERAFTER – Mirror Canyon Sunset (“LA Drones”, Room40 RM4234, 2024)

LENHART TAPES – Mejremo (feat. Tijana Stanković) (“Dens”, Glitterbeat GBCD145, 2023)

KIM MYHR & KITCHEN ORCHESTRA – VII (“Hereafter”, Sofa, SOFA600, 2024) GONÇALO ALMEIDA AND PIERRE BASTIEN – III (“Dialogues and Shadows “, Futura Resistenza – RESLP024, 2024)

ANDREA TAEGGI – Femtohertz (“Nattdett”, Hands in The Dark HITD071, 2024)

JOS SMOLDERS – Permutation C (“Textuur 2 [ ||||—— ]”, Crónica 216, 2024)

CATHERINE GRAINDORGE – Joan (“Songs for the Dead”, Glitterbeat/tak:til, GBCD153, 2024)

DANIELA PES – Ora (“Spira”,Tanca Records, TNC03CD, 2023)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN – Tar & Feathers (“Rampen – Apm alien pop music)”, Potomak, 2024)