Torna To Tape su dieci radio

Da quest’anno To Tape non è più in onda su Radio CRT il lunedì sera, ma viene trasmesso su dieci radio tra FM e Web, sei giorni su sette, da lunedì a domenica tranne il sabato, e in alcune sera in concomitanza.

Il podcast verrà pubblicato il lunedì successivo, quindi con uno scarto di una settimana tra la messa in onda e la pubblicazione dello stesso.

Continueremo ad approfondire i temi trattati, ad ascoltare le novità più interessanti dal mondo, i dischi più forti del passato ma con un approccio un po’ diverso, con più attenzione al ritmo stesso del programma, tanto che potrà capitare di scivolare ogni tanto in micro dj set durante la puntata.