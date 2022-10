LOUD! – “October Language”, 13.10.2022

Ascolta la puntata.

Playlist

RADBOUD MENS – Convolution (“Continuous Movement”, ERS ERS004, 2022)

SUBMERSION – Maintain, Altitudinal, Rrconcile (“Enfold”, 13 – sps 2256, 2022)

OTTO LINDHOLM – The Donkey Theory (“FortyTwo”, Totalism TT001, 2022)

PINKCOURTESYPHONE – She Who Controls (“Shouting At Nuance”,The Helen Scarsdale Agency HMS050C, 2022)

MANUEL MOTA & DAVID GRUBBS – na margem sul (excerpt) (“na margem sul”, ROOM40 EDRM431, 2022)

GAMMELSAETER & MARHAUG – Propeller Arc (“Higgs Boson“, Ideologic Organ SOMA043, 2022)

BELONG – I’m Too Sleepy… Shall We Swim (“October Language”, Carpark Records – cak 31, 2006)

DIAMANDA GALAS – Broken Gargoyles I. Mutilatus (“Broken Gargoyles”, Intravenal Sound Operations – ISO-007CD, 2022)