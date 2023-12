To Tape 7×9 – LAHAI è un disco di speranza

Lahai non è soltanto il secondo nome di Sampha, è il nome che identifica la storia dell’artista di Morden, quartier nella zona Sud Ovest di Londra.

Letteratura e famiglia in Lahai

L’incipit di questo articolo sembra un po’ quello di una recensione, è vero ma il secondo e atteso disco di Sampha, dopo il Mercury Prize per Process e una infinità di collaborazioni con il gotha della musica Black, non può che essere annunciato in questo modo. Perché c’è una spinta sociale fortissima pur essendo un disco che trova molta ispirazione nella famiglia, nei ricordi – come Jonathan L. Seagull, canzone in memoria del rapporto con il fratello e la letteratura – nella volontà di avere tante donne a collaborare nel disco per celebrare anche un’adorazione del matriarcato, un tema che pensando alle ultime vicende in Italia sembra trattato appositamente.

Radici e contemporaneità con Lahai

Per conoscere meglio, quindi, il disco di Sampha, l’ascolto dei lavori delle varie artiste coinvolte è stato fondamentale e lo è stato anche qualcosa relativo alle sue partecipazioni in altri dischi. E come spesso accade, abbiamo fatto un bel viaggio storico e musicale grazie ai tanti intrecci – addirittura Prince – tanto da riprendere anche Wesley Joseph, protagonista di una puntata dedicata al Rap e psichedelia.

Cambiando l’ordine dei tempi, il risultato non cambia

Dal passato familiare al futuro in coloro che stanno scrivendo il presente musicale. Lo stesso che succede con Danny Brown, rapper tra i più eclettici degli ultimi anni, per il disco Quaranta di fresca uscita: nell’usare il passato come fonte di ispirazione sociale e musicale, mette sul piatto temi ancora fortemente centrali proveniente proprio da lì. Parlo di Goodie Mob, progetto musicale con cui ci siamo divertiti un po’ nel raccontare la solita storiella della “musica di nicchia che tanto di nicchia non è”.

Ancora Cumbia

C’è ancora un pezzettino di Cumbia e riguarda musicisti nominati nella puntata ad essa dedicata grazie all’aiuto della ZZK Records. Partiamo dal nuovo disco di Quantic per parlare anche di alcuni italiani dediti a certe sonorità: Clap! Clap! e Populous.

Buon ascolto.

