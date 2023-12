Pangea 253

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

EGIL KALMAN, Diffused, Forest of Tines – Egil Kalman plays the Buchla 200 (Ideal Recordings)

WSR, Diel, Dicasmia (Stray Signals)

A.R. KANE, W.O.G.S (Slowdive Remix), Up Home Extended – A.R. Kive (A.R. Kane 1988-1989) (Rocket Girl)

TERESA WINTER, Juniper, VV. AA. Always + Forever (Do You Have Peace?)

YL HOOI, Glitch Clarry Ditty, VV. AA. Always + Forever (Do You Have Peace?)

HOLYPALMS, Fast Furious Spear, Summoning (Artetetra)

LINGUA NERA, LiveReborn, Lingua Nera (Timeless Records)

GOLDEN DISKÓ SHIP, Well-Oiled Machine, Oval Sun Patch (Karaoke Kalk)

MUSIQUE INFINIE, Liquidation De La Nuit De L’Incalculable, I (-OUS)

FOODMAN, Soukou, Uchigawa Tankentai (Hyperdub)

HAKUSHI HASEGAWA, Doku, Somoku Hodo (Brainfeeder)

DARIO MOROLDO, La grazia, La vaga grazia

CHRISTIAN KLEINE, Friday End, Environmental Cure (Self-release)

PureH, Slumber (Opium Den), Music For Sleep (Cities and Memory)

MIGUEL ATWOOD-FERGUSON, Persinette, Les Jardins Mystiques Vol.1 (Brainfeeder)

MISTER WATER WET, Born To Lose, Cold Clay from the Middle West (Soda Gong)

DANNY BROWN, Celibate (ft. MIKE), Quaranta (Warp Records)

PLF, Produit Local Fini, ParziFoooooooooooL (Ventil Records)

SHACKLETON, The Dying Regime, The Scandal of Time (Woe To The Septic Heart)

GIRMA YIFRASHEWA, To The Master, My Strong Will (Unseen Worlds)

JOE MEEK, I Hear A New World, VV. AA. – Spectra Ex Machina / A Sound Anthology of Occult Phenomena 1920-2017, Vol.2 (Sub Rosa)