To Tape 06 x 14 – Il corpo come strumento musicale e le sue vibrazioni

Il corpo è il principale strumento che può permetterci di creare musica. Qui la puntata.

L’eredità dei Barbatuques e la percussione del corpo

Fernando Barba è stato un compositore, musicista, pedagogista, legato soprattutto alla musica corporea e ai Barbatuques. Con loro aveva fatto conoscere al mondo il potenziale della percussione corporea. Un lavoro di ricerca tra ritmi brasiliani, corpo e la musica suonata in cerchio ispirato da due pionieri: Bobby McFerrin e Stênio Mendes.

Dal Brasile all’Africa lusofona

Con un passaggio anche in Italia, grazie all’artista Yosonu, che segue le orme – dal Brasile – dei Barbatuques, e del nuovo disco di Lucas Santtana, ci siamo spostati in Portogallo per raccontare, di nuovo, l’eredità dell’Africa lusofona che il producer Batida si porta dietro e riversa nel suo ultimo disco, Neon Colonialismo.

Dal corpo percosso alle percussioni digitalizzate

Il producer italiano Clap! Clap! è sempre alla ricerca di sonorità ancestrali da manipolare attraverso i computer per fare da ponte tra un passato arcaico e il presente proiettato al futuro. Nel nuovo progetto TOROZEBU insieme al percussionista Domenico Candellori, la figura del toro zebù simbolo di forza, vita e del divino viene disegnata attraverso sessioni di stratificazioni percussive in cui l’arcaico surdo, un grosso tamburo di legno o metallo usato in molti generi di musica brasiliana, si trasforma costantemente.

I mixtape nel Rap nel 2022

La seconda parte della puntata è invece dedicata alla tradizione dei mixtape nel Rap che hanno permesso la diffusione del genere attraverso un approccio molto semplice e intuitivo. Siamo in Italia, la Rude Crew arriva da Savona e grazie al suo mixtape – in digitale come millennio vuole – proviamo a scovare le loro influenze.

To Tape: “indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica”

totape.it

