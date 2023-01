Tim Hecker: nuovo album, pezzo in ascolto, data a Udine il 24 aprile

Kranky pubblicherà il 7 aprile No Highs, nuovo album di Tim Hecker, che – secondo Kranky – è una reazione al “corporate ambient” (sic) di questi tempi.

Il 24 aprile Hecker sarà a Udine, grazie alla collaborazione tra Cas’Aupa e Far East Film Festival. Vi lasciamo i link ai siti, perché per ora non sappiamo di più sul dove e sui biglietti.

Di seguito il primo brano di No Highs reso pubblico da Kranky, una triste e inquieta “Lotus Light”.