To Tape 05×07 e 05×08

Puntata in vinile dedicata a: Rare Grooves, Acid Jazz, Pop italiano e sperimentazioni Funk. Con un ospite in studio.

Episodio 8: gli eroi del punk Millions Of Dead Cops rivisti in chiave Jazz, l’intervista ai Tangram per il loro bellissimo disco d’esordio, il nuovo singolo di Hacienda-D, novità discografiche e una parte dedicata alle canzoni per pianoforte.