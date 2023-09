Suoni dalla Pattumiera Astrale 15/9/2023 – Drip no more upon the eaves

Dopo la pausa estiva, Suoni dalla Pattumiera Astrale ritorna con una trasmissione dedicata a Steve Roden, deceduto pochi giorni fa per complicazioni legate al morbo di Alzheimer. Per dare un’idea dell’importanza di quest’artista visivo e sonoro basta ricordare che è stato l’iniziatore di quella corrente chiamata “lowercase”, basata sul concetto che “non richiede attenzione, ma dev’essere scoperta”. Le due uscite più importanti legate a questa puntata sono, a giudizio di chi scrive, ‘Neural’ di Werner Dafeldecker, che è una complesso lavoro d’esplorazione delle sonorità del contrabbasso, e ‘Radicor al flort, espert on’ill il erb, aor Raetia’ di Holy Similaun, che è una lunga composizione che prova ad esprimere, per volontà dell’autore, l’esaurimento nervoso per cause interne/esterne.

La copertina – assieme il titolo – di questa puntata è un omaggio del curatore di questa trasmissione e a uno dei suoi dischi dell’isola deserta.

Henrik Meierkord – Trauma

Blue Lake – Writing

Werner Dafeldecker – Neural [excerpt] An Moku _ Stefan Schmidt – Raum im Raum – RiR ° 7

Holy Similaun – Radicor al flort, espert [excerpt] Ampsent – Arrival

Doug & Chuck – Love Story

Satøri – A Stopped Clock

Moljebka Pvlse – The Distant Past Resounds [excerpt] Shibalba – Teλeth V

Crypthios – A Place to Live

Michael Bonaventure – Focus #8

Kajsa Magnarsson – New Age Sound Aesthetics – 06 Whale Stretch

Steve Roden – Speak no more about the leaves [excerpt]