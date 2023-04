Spores, 28/03/2023

Spores di marzo nasce da alcuni concerti: ritorno a scambi di dischi e abbracci, discussioni musicali vis-à-vis, e poi la gli ascolti in auto di ritorno dalla venue, rigorosamente di carattere opposto a quelli dell’andata. Dopo la sosta in Autogrill cambio sempre album.

Il live di Julia Kent al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze sfuma così nel nuovo bel lavoro di Barbara De Dominicis, Body Maps, e come non includere l’altrettanto bello Parallel 41 che unisce Napoli e New York?! Peccato che la radio non possa mostrare estratti dal dvd che completa l’album! Il mio primo ascolto del cd Vesperi di Luca Baldini è avvenuto subito dopo la presentazione al NUB Project Space di Pistoia (direzione di Luisa Santacesaria), “casa” di Fango Radio. E dove Maximilian Gallorini ha realizzato il suo lavoro di esordio. Poi ancora due novità, Haarvöl e Francesco Ziello. Anche questo mese ho dedicato parte dei miei ascolti ad album da ritrovare: Fifto, Kara-Lis Coverdale, James Murray e Kit Downes.

Tracklist

Julia Kent & Barbara De Dominicis – Parallel 41 – Illusory Rendez-Vous

Marco Baldini – Corteccia

Fifto – Kaai Vnt

Barbara De Dominicis – Womb

Haarvöl – A quiet, indecipherable tone

Kara-Lis Coverdale – Saps H

Phil Tomsett – Procession

James Murray – Drawing Light

Maximilian Gallorini – ★

Francesco Ziello – Voce

Kit Downes – Seeing Things